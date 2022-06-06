Kadın Futbol Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final müsabakalarının tamamlanmasının ardından finalin Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın Futbol Ligi'nde finalin adı belli oldu!
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06 Haziran 2022 00:27
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Eşleşmenin ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Wulfz Fatih Karagümrük, Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan müsabakada rakibiyle 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

İlk maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden ALG Spor ise Batur Stadı'nda rakibini 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde, Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor karşılaşacak.

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