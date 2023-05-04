Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek etabının ilk maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2023 00:47
Son güncelleme 04 Mayıs 2023 01:01
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final ilk müsabakaları tamamlandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray Petrol Ofisi: 1-5

Fatih Vatanspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-0

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor: 1-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0

Çeyrek final rövanş müsabakaları 7 Mayıs Pazar günü oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery