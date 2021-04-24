Kadın Futbol Ligi'nde 4 takım çeyrek finalde

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale adını yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Ligi'nde 4 takım çeyrek finalde
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24 Nisan 2021 21:54
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği çeyrek finale yükseldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaştı.

16 takımın mücadele ettiği ligde, C ve D grubunda maçlar tamamlandı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

ALG Spor: 7 - Kireçburnu: 0

Fomget Gençlik ve Spor: 3 - Dudullu: 0

- D Grubu

Konak Belediyespor: 1 - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 0

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 2 - Kayseri Gençlerbirliği: 2

C Grubu'nu ALG Spor 9 puanla birinci, Fomget Gençlik ve Spor ise 6 puanla ikinci tamamlarken, 3 puanla Kireçburnu üçüncü, puanı bulunmayan Dudullu ise son sırada yer aldı.

D Grubu'nda Konak Belediyespor 7 puanla birinci, Kayseri Gençlerbirliği 5 puanla ikinci olurken, 3 puanı bulunan Karadeniz Ereğli Belediyespor üçüncü, bir puanı bulunan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü de son sırada kendine yer buldu.

C Grubu'nda ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor ile Kayseri Gençlerbirliği, çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar 28 Nisan'da çeyrek final müsabakalarında karşılaşacak.

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