Kadın Futbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. haftaya start 9 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlarla verilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın Futbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı
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08 Mart 2022 13:01
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 14. hafta 9 Mart Çarşamba günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde oynanacak maçların programı şöyle:

A Grubu:

12.00 Fenerbahçe-Ataşehir Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Vefa Karakurdu)

12.00 Kireçburnu-Altay (Çayırbaşı)

12.00 Hatayspor-Kocaeli Bayan FK (Hassa)

13.00 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Zeytinköy 2 No'lu Saha)

14.00 Fatih Vatanspor-Beşiktaş Vodafone (Fatih Mimar Sinan)

B Grubu:

11.00 Bitexen Sivasspor-Hakkarigücüspor (4 Eylül Spor Vadisi)

12.00 Trabzonspor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

12.00 Çaykur Rizespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Şenol Birol)

12.00 Yukatel Kayseri Kadın FK-Konak Belediyespor (Vali Nihat Canpolat Sümer)

12.00 Galatasaray Hepsiburada-Wulfz Fatih Karagümrük (Yeşilova Kemal Aktaş)

13.00 Dudullu-ALG Spor (Dudullu)

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