Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Kadın Curling Milli Takımı, Kanada'da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kadın Curling Milli Takımı, dünya şampiyonasında mücadele edecek
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13 Mart 2024 14:04
Son güncelleme 13 Mart 2024 14:06
Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası, 16-24 Mart tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek.

Sidney kentindeki organizasyonda Türkiye'yi Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Berfin Şengül ve İclal Karaman'dan oluşan takım temsil edecek.

Ay-yıldızlılar, grup aşamasında son şampiyon İsviçre'nin yanı sıra ABD, Danimarka, Japonya, Norveç, İsveç, Güney Kore, Estonya, Kanada, İskoçya, İtalya ve Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

13 takımın yer aldığı grupta ilk 2'ye girenler yarı finale, sonraki 4 takım ise play-off turuna yükselecek.

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