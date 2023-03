Kadın Boks Milli Takımı'nın hedefi madalya!

Kadın Boks Milli Takımı, 15-27 Mart tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek IBA Dünya Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmeyi hedefliyor.



Milli boksörler, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamladı.



Şampiyonada, 48 kiloda Erivan Barut, 52 kiloda Beyza Saraçoğlu, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Elifnur Turhan, 60 kiloda Arife Yeliz Altın, 63 kiloda Urguya Us, 66 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Zehra Ceren Tunçer, 75 kiloda Elif Güneri, 81 kiloda Eda Yenilmez, artı 81 kiloda Mihriban Güneri ile Malatya'da ikinci depremde enkaz altında kalmaktan saniyelerle kurtulan 50 kilodaki milli boksör Rabia Topuz mücadele edecek.



Milli takım antrenörü İsa Daştan, AA muhabirine, şampiyonada hedeflerinin yüksek olduğunu söyledi.



Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığına işaret eden Daştan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



Kampın 10 Şubat'ta başladığını belirten Daştan, depremzede sporcuları Rabia Topuz'un da aralarına katıldığını anlattı.



Zor bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Daştan, "Bu dönemde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize madalya kazandırarak bir nebze de olsa milletimizi sevindireceğiz." diye konuştu.



"Bizler birlik ve beraberlik olduğu zaman güçlüyüz"



Milli boksör Elif Güneri ise şampiyonaya iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti.



Büyük bir deprem felaketi yaşandığını hatırlatan Güneri, şunları dile getirdi:



"Asrın felaketini yaşadık. Çok üzgünüz. Kampımızdan önce depremzede vatandaşlarımızın yanlarında olmaya çalıştık. Elimizden geldiğince destek vermeye çalıştık. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Oradan alacağımız bir ya da birkaç madalya bir nebze de olsa merhem olsun diye uğraşıyoruz. Bizler birlik ve beraberlik olduğu zaman güçlüyüz. Bizler her zaman afetzede kardeşlerimizin, büyüklerimizin yanındayız. İmkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vermeye hazırız."



Avrupa ve dünya şampiyonalarında derecelerinin olduğunu kaydeden Güneri, "Kariyerime yeni bir madalya eklemek istiyorum. Bu organizasyonda hedefim altın madalya." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ