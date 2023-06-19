Kadın Boks Milli Takım kampı sonlandırdı

Polonya'da 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları'na hazırlanan Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını tamamlayan sporcular, kentten ayrıldı.



6 SPORCU TER DÖKECEK



Şampiyonada kadınlarda Türkiye'yi 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş, 57 kiloda Ayşen Taşkın, 60 kiloda Gizem Özer, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Büşra Işıldar temsil edecek.



"GÜZEL BİR KAMP GEÇİRDİK"



Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.



Yoğun bir çalışma sürecinin geride kaldığını anlatan Yiğit, "Elimizden geldiğince çok iyi bir şekilde hazırlandık. Bu turnuvada kotalarımızı alıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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