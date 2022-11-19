Kadın baskette milli kadro belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, iki müsabakayı da Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynayacak.

Başantrenör Ekrem Memnun'un belirlediği kadro şu şekilde: