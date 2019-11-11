Kadın basketbolunda ilk yarı finalist Sırbistan oldu

Kadın basketbolunda ilk yarı finalist son Avrupa şampiyonu Sırbistan oldu

Kadın basketbolunda ilk yarı finalist Sırbistan oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda son Avrupa şampiyonu Sırbistan, yarı final yükselen ilk ekip oldu.

Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında Sırbistan, Çin'le karşılaştı.

İlk çeyreği 16-14 önde tamamlayan Sırbistan, soyunma odasına da 35-33 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Çin, öne geçti ve final periyoduna 58-49 üstün girdi. Son çeyrekte savunmada ve hücumda çok iyi oynayan Sırbistan, sahadan 77-70 galip ayrılarak yarı finalist olmayı başardı.

Sırbistan yarı finalde ABD-Avustralya maçının galibiyle karşılaşacak.

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