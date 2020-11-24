Kadın basketbolunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, Beşiktaş HDI Sigorta'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi heyecanı
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24 Kasım 2020 13:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, derbi heyecanına sahne olacak.

Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, çarşamba günü Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.

Lige 9'da 9'la başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden Beşiktaş HDI Sigorta, 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların 6. haftada Hatay Büyükşehir Belediyespor ile oynaması gereken müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.



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