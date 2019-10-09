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Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor

Fenerbahçe Öznur Kablo ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, 27. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için yarın Kayseri'de karşı karşıya gelecek

Kaynak: AA
Kadın basketbolunda en büyük kupa sahibini buluyor
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09 Ekim 2019 08:15
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası çarşamba günü Kayseri'de sahibini bulacak.

1993'ten bu yana organize edilen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda lig ve Türkiye Kupası'nın son şampiyonları karşı karşıya geliyor. Geçen sezon hem lig hem de Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, organizasyonda statü gereği son play-off finalisti Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile karşılaşacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Öznur Kablo, yarın yapacağı maçla 21. kez bu organizasyonda yer alacak ve en fazla final oynayan takım unvanını sürdürecek. Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol ise ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkacak.



- Kupayı en fazla Fenerbahçe kazandı

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 11 kez kaldıran Fenerbahçe Öznur Kablo, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.

1998-1999 sezonunda Galatasaray'ı yenerek ilk kez bu kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 1999-2000 sezonunda da tek yabancıyla oynadığı finalde sarı-kırmızılı takımı 67-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe, 2000-2001 sezonunda ise BOTAŞ'ı 72-65 yenerek, üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

2003-2004'te Erdemirspor'u, 2004-2005 ve 2006-2007 sezonlarında Beşiktaş'ı yenerek kupanın sahibi olan Fenerbahçe, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da Galatasaray'ı mağlup edip, şampiyonluk sayısını 11'e çıkardı.

- Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyon

Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın ilk kez düzenlendiği 1992-1993'ten itibaren 1997-1998 sezonuna kadar üst üste 6 kez kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, organizasyonda henüz kırılamayan bir rekora da imza attı.

Kupada 1999-2000 sezonunda final oynadıktan 8 yıl sonra 2007-2008'de Fenerbahçe ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 71-55 yenerek, 10 yıl sonra bu kupayı yeniden kazandı.

Sarı-kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'yi mağlup ederek, 8. kupasını müzesine götürdü.

- Mersin temsilcisi ilk zaferin peşinde

Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol, Türk kadın basketbolunun en önemli kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak.

Ligde geçen sezon play-off final serisinde Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 3-1 mağlup olarak ikincilikle yetinen Mersin temsilcisi, en büyük kupayı müzesine götürebilmek için mücadele edecek.

- Diğer şampiyonlar

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında 5 takım şampiyonluk yaşadı.

BOTAŞ 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında üst üste 2 kez kupayı kazanırken, Beşiktaş da 2005-2006 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

2008-2009 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek kupayı kazanan Mersin Büyükşehir Belediyespor, bu organizasyonda ilk kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezon oynanan 26. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Öznur Kablo'yu mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda ikinci şampiyonluğunu elde etmişti.

Öte yandan geçen yıl faaliyetlerini sona erdiren Yakın Doğu Üniversitesi de 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

- Kupanın şampiyonları ve finalistleri

Daha önce 26 kez düzenlenen Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın şampiyonları ve finalistleri şöyle:

Sezon              Şampiyon              Finalist
 1992-1993  Galatasaray  BOTAŞ Spor
 1993-1994  Galatasaray  BRİSA Spor
 1994-1995  Galatasaray  Fenerbahçe
 1995-1996  Galatasaray  BRİSA Spor
 1996-1997  Galatasaray  BOTAŞ Spor
 1997-1998  Galatasaray  BRİSA Spor
 1998-1999  Fenerbahçe  Galatasaray
 1999-2000  Fenerbahçe  Galatasaray
 2000-2001  Fenerbahçe  BOTAŞ Spor
 2001-2002  BOTAŞ Spor  Fenerbahçe
 2002-2003  BOTAŞ Spor  Erdemirspor
 2003-2004  Fenerbahçe  Erdemirspor
 2004-2005  Fenerbahçe  Beşiktaş
 2005-2006  Beşiktaş   Fenerbahçe
 2006-2007  Fenerbahçe  Beşiktaş Cola Turka
 2007-2008  Galatasaray  Fenerbahçe
 2008-2009  Mersin Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe
 2009-2010  Fenerbahçe  Galatasaray Medical Park
 2010-2011  Galatasaray Medical Park  Fenerbahçe
 2011-2012  Fenerbahçe  Galatasaray
 2012-2013  Fenerbahçe  Galatasaray Odeabank
 2013-2014  Fenerbahçe  Galatasaray Odeabank
 2014-2015  Fenerbahçe  Galatasaray
 2015-2016  Hatay Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe
 2016-2017   Yakın Doğu Üniversitesi  Fenerbahçe
 2017-2018  Hatay Büyükşehir Belediyespor  Fenerbahçe


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