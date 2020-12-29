Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadın basketbolunda derbi heyecanı
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29 Aralık 2020 14:22
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 30 Aralık Çarşamba günü derbi maçta Galatasaray ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya gelecek.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 17.00'de başlayacak.

Normal sezonun ilk yarısında yaptığı 13 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray, tek mağlubiyetini yarın ağırlayacağı Fenerbahçe Öznur Kablo karşısında yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, puan cetvelinin ikinci sırasında yer alıyor.

İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarını kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 64-61 kazanmıştı.



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