Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 13 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek.
BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti.
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BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Beşiktaş geçen yıl normal sezonu 6, Galatasaray ise 8. sırada tamamlamıştı. İki takım da play-off çeyrek finalinde rakiplerine elenmişti.
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