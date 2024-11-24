Kadın basketbolunda derbi heyecanı

Kadın basketbolunda Beşiktaş-Galatasaray derbisi pazartesi yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda derbi heyecanı
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24 Kasım 2024 13:26
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbide pazartesi Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki maç saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Yiğit Gönültaş ve Batuhan Mert Gül hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde geride kalan bölümde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle 9. sırada yer aldı. Zirve mücadelesinde 3. sırada olan sarı-kırmızılı ekip ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

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