Kadın basketbolunda ABD yarı finalde!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadın basketbolunda son 6 olimpiyatın şampiyonu ABD, Avustralya'yı 79-55 yenerek yarı finale çıktı



Saitama Super Arena'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşılaştı.



İlk çeyreği 26-12 alan ABD, soyunma odasına da 48-27 önde gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan ABD, final periyoduna 29 sayı farkla girdi: 68-39. Final periyodunda kendini zorlamayan ABD, sahadan 79-55 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi.



ABD, yarı finalde son Avrupa şampiyonu Sırbistan'la karşılaşacak.



