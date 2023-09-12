Kadın basketbolunda 44. sezon başlıyor

Sezon Şampiyon 1980-1981 ODTÜ 1981-1982 ODTÜ 1982-1983 ODTÜ 1983-1984 Beşiktaş 1984-1985 Beşiktaş 1985-1986 MTA 1986-1987 MTA 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 İstanbul Üniversitesi 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Galatasaray 1991-1992 Galatasaray 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Galatasaray 1995-1996 Galatasaray 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Fenerbahçe 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 BOTAŞ 2001-2002 Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Beşiktaş 2005-2006 Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Fenerbahçe 2013-2014 Galatasaray 2014-2015 Galatasaray 2015-2016 Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2018 Fenerbahçe 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Fenerbahçe 2021-2022 Fenerbahçe 2022-2023 Fenerbahçe

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 44. sezon, çarşamba günü yapılacak maçlarla başlayacak.Süper Lig'de Fenerbahçe, 17 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu.Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı.Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son yıllarda elde ettiği şampiyonluklarla Galatasaray'ı geçti.Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.2015-2016 sezonu play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.Fenerbahçe, tamamlanan son 5 sezonu şampiyonlukla bitirdi.Sarı-lacivertli ekip, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında üst üste 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve kupa sayısını 17'ye yükseltti.Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.Salgın nedeniyle lige 21. hafta maçlarının ardından 14 Mart'ta ara verilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs'ta sezonu şampiyon ilan edilmeden ve küme düşme olmadan sonlandırma kararı aldı.Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu varKadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.Ligde geride kalan sezonların şampiyonları şöyle: