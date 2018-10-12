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Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile Fenerbahçe, on üçer kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu. Sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürerek rekor kırdı.

Kaynak: AA
Kadın basketbolunda 39. sezon başlıyor
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12 Ekim 2018 13:20
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 39. sezon 13 Ekim Cumartesi günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe, on üçer kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takımlar oldu.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan Galatasaray, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı. 

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Fenerbahçe, son yıllara damga vurdu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 13 sezonda 10 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı yakaladı.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.

2015-2016 sezonunda play-off finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 12. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon ise play-off final serisinde karşılaştığı Yakın Doğu Üniversitesi'ni 3-1 ile geçerek 13. şampiyonluğunu elde etti.

Beşiktaş ve ODTÜ'nün üçer şampiyonluğu var 

Kadınlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ ise üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ ikişer, İstanbul Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk elde etti.

Lig şampiyonları 

Ligde geride kalan 38 sezonun şampiyonları şöyle:


 Sezon  Şampiyon
 1980-1981  ODTÜ
 1981-1982  ODTÜ
 1982-1983  ODTÜ
 1983-1984  Beşiktaş
 1984-1985  Beşiktaş
 1985-1986  MTA
 1986-1987  MTA
 1987-1988  Galatasaray
 1988-1989  İstanbul Üniversitesi
 1989-1990  Galatasaray
 1990-1991  Galatasaray
 1991-1992  Galatasaray
 1992-1993  Galatasaray
 1993-1994  Galatasaray
 1994-1995  Galatasaray
 1995-1996  Galatasaray
 1996-1997  Galatasaray
 1997-1998  Galatasaray
 1998-1999  Fenerbahçe
 1999-2000  Galatasaray
 2000-2001  BOTAŞ
 2001-2002  Fenerbahçe
 2002-2003  BOTAŞ
 2003-2004  Fenerbahçe
 2004-2005  Beşiktaş
 2005-2006  Fenerbahçe
 2006-2007  Fenerbahçe
 2007-2008  Fenerbahçe
 2008-2009  Fenerbahçe
 2009-2010  Fenerbahçe
 2010-2011   Fenerbahçe
 2011-2012  Fenerbahçe
 2012-2013  Fenerbahçe
 2013-2014  Galatasaray
 2014-2015  Galatasaray
 2015-2016  Fenerbahçe 
 2016-2017  Yakın Doğu Üniversitesi 
 2017-2018  Fenerbahçe 
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