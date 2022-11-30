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Kadın basketbolda dev derbi vakti

ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda dev derbi vakti
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30 Kasım 2022 16:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 1 Aralık Perşembe günü Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.

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