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Kadın basketbolda derbi zamanı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring derbisi oynanacak.

, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolda derbi zamanı!
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01 Aralık 2022 09:47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 7 hafta sonunda 6 galibiyet, bir mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü basamakta bulunuyor.

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