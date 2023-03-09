Kadın basketbolda derbi zamanı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasındaki derbide 9 Mart Perşembe günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Alagöz Holding karşı karşıya gelecek. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, Sports TV'den canlı olarak ekranlara gelecek.



Ligde oynadığı 20 maçta 16 galibiyet elde eden sarı-kırmızılı takım, üçüncü sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertli ekip ise 20 maçta 17 galibiyetle, rakibinin önünde ikinci sırada bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Alagöz Holding, 80-72 kazanmıştı.



Haftanın diğer maçları ise şu şekilde;



13.00 Antalya Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)



14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara)



14.30 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)



15.00 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)



15.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)





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