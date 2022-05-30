Kadın atletizm takımı Avrupa ikincisi oldu

Türkiye, Fransa'da düzenlenen Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda kadınlarda ilk kez ikincilik derecesi elde etti.



Avrupa Atletizm Birliği tarafından Pace kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Can ile altın, Aras Kaya ile bronz madalya elde eden Türkiye, takımlarda üç madalya kazandı.



1997'den bu yana yapılan kupada bugüne dek kadınlarda takım halinde tek podyumunu 2016'da Mersin'de üçüncü olarak elde eden Türkiye, Pace'de bu derecesini geliştirdi.



Yasemin Can, Yayla Günen, Fatma Karasu ve Esma Aydemir'den oluşan kadınlar atletizm takımı, üç derece toplamıyla oluşan klasmanda Almanya'nın ardından ikinci oldu.



Sıralamada Almanya 1:36:08.44 ile birinci, Türkiye 1:37:14.68 ile ikinci, Britanya ise 1:37:54.89'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.





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