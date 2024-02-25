Kadın A Milli Takımımız, Yunanistan'a kayıp!

Kadın A Milli Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan'a 2-1 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kadın A Milli Takımımız, Yunanistan'a kayıp!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2024 17:41
Kadın A Milli Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçı milli takımımız 2-1 kaybetti.

Milli takımımızın golünü 12. dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Yunanistan'ın golleri 50 ve 90+8. dakikalarda Maria Kapnisi'den geldi.

Türkiye bir sonraki hazırlık maçında Romanya ile 28 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery