Kadın A Milli Takımımız, Yunanistan'a kayıp!

Kadın A Milli Takımımız, hazırlık maçında Yunanistan ile karşılaştı.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçı milli takımımız 2-1 kaybetti.
Milli takımımızın golünü 12. dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Yunanistan'ın golleri 50 ve 90+8. dakikalarda Maria Kapnisi'den geldi.
Türkiye bir sonraki hazırlık maçında Romanya ile 28 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçı milli takımımız 2-1 kaybetti.
Milli takımımızın golünü 12. dakikada Yağmur Uraz kaydetti. Yunanistan'ın golleri 50 ve 90+8. dakikalarda Maria Kapnisi'den geldi.
Türkiye bir sonraki hazırlık maçında Romanya ile 28 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.
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