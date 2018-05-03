Beşiktaş, Kadıköy'e gitmemekte kararlı. Yönetim daha önce TFF'nin aldığı "Kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edecek" kararına tepki olarak, 3 Mayıs'ta oynanacağı açıklanan derbiye çıkmama kararı almıştı. Siyah-beyazlı kulüp bu kararını borsaya da bildirmişti. Son günlerde Beşiktaş'ın derbiye çıkacağı şeklinde dedikodular ayyuka çıksa da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, camiadan yükselen sese kulak vererek maça çıkmama kararının arkasında.Daha önce Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra futbolculara da 'Kadıköy'e çıkmak istiyor musunuz?' diye sormuş ve olumsuz cevap almıştı. Hatta bazı futbolcular, "Lisansımızı yırtar, yine çıkmayız' demişti. Camianın kararlı duruşu sonrasında Başkan Orman "Kadıköy'deki o maça çıkarsak tarih bizi affetmez" diyerek söylentilere son noktayı koydu.Siyah-beyazlı taraftarlar da Divan Kurulu'nun onayından sonra alınan maça çıkmama kararına destek vermeye devam ediyor. Sosyal medyada 'Taraftar arkanda maça çıkma' etiketiyle açılan kampanya büyük ilgi görüyor. Hatta Beşiktaş yönetiminden bağımsız başlatılan, "Herkes gitsin Kartal Yuvası'na forma alsın, atkı alsın. Kupanın maddi zararını iki günde karşılarız" kampanyası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar yaptıkları alışverişlerle ciroları katladı.Maça çıkmayacak olan Beşiktaş, gelecek yıl Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilecek olması sebebiyle naklen yayın gelirleri dahil yaklaşık 2,5 ila 3 milyon dolarlık bir gelirden mahrum olacak. Ancak taraftar kampanyalarla bu açığı kapatacak.*Beşiktaş 3-0 hükmen yenik sayılacak*Gelecek sezon kupadan ihraç edilecek*Kupa gelirlerinden pay alamayacak