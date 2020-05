Kadıköy'de özel hazırlık, her şey tamam

Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'ini iç sahada oynayacak Fenerbahçe'de Kadıköy'de özel hazırlıklar olacak. Ülker Stadı'nda yedek kulübelerinden, soyunma odalarına, otoparklardan stat giriş çıkışlarına kadar her şey önlemler ölçüsünde düzenlenecek.İlk olarak soyunma odası konusunda Fenerbahçe'nin bir şansı olacak. Rakip takımla ev sahibi ekibin soyunma odaları tamamen birbirinden bağımsız koridorlarda yer alıyor. Bu nedenle iki takım soyunma odası yolunda denk gelmiyor.Stat giriş çıkışlarında da farklı kapı alternatifleri olduğu için iki takım, aynı yerlerden giriş çıkış yapmayacak. Bununla beraber basın toplantı odasında koltuk sayısı azaltılıp, sosyal mesafe kurallarına göre dizilecek.Yine basın tribününde de sınırlı sayıda gazeteci olacağı için kontroller yapılıp, sosyal mesafe kurallarına göre oturulması istenecek ve herkesin kendi yeri olacak.Yedek kulübeleri bir diğer önemli husus. Burada da Ülker Stadı'nın fiziki yapısının avantajı kullanılacak. Tıpkı Almanya örneğinde olduğu gibi, yedek kulübelerini genişletmek yerine hemen kulübelerin arkasında Fenerim Alt tribününe oyuncular yerleşecek. Sahaya çok yakın olduğu için ısınmaya gidilirken ya da oyuna girilirken zaman kaybı olmayacak.Ülker Stadı'nda otoparklarda da özel uygulamalar olacak. Bunlardan biri İngiltere'deki uygulamaya benzer şekilde araçlar arası mesafe kuralı.. Yani futbolcular, teknik ekip, idari ekip ya da yöneticiler, stat içerisindeki 2 katlı kapalı otoparkı kullanacak. Ancak burada 2 ya da 3 araç boşluk bırakacak şekilde park yapılacak. Böylece arabaların da yan yana olmaması sağlanacak.Ülker Stadı'nda dezenfekte çalışmaları artarak sürecek. Hem kulüpteki personel bölümler hem yönetim tarafı hem de stadın esas kısımları sürekli temizlenecek.Basın tribünü maç öncesi ve sonrası dezenfekte edilecek. Tuvaletler sürekli kontrolden geçirilecek. Stat içerisinde soyunma odalarında, yedek kulübelerinde, basın toplantı odasında, otoparklarda, hakem odasında, koridorlar ve çıkış tünelinde dezenfekte çalışmaları yapılacak.Sarı-lacivertli takım, diğer takımlarda olduğu gibi Samandıra Tesisleri'nde önlemlerini yoğun şekilde sürdürecek. Haziran ayıyla beraber artık taktik çalışmalar ve takım çalışmaları hız kazanacak. Bayramdan sonra ilk denemeler yapılacak. Takımın lig ve kupa maçlarına artık tamamen hazırlanması için çift kale maç düzenleri ayarlanacak.Ancak bu aşamaya geçildiğinde oyuncu odaları, duşluklar ve diğer tüm alanlar her an dezenfekte edilip, futbolcuların sorun yaşamaması sağlanacak. Spor salonu en az süreyle kullanılıp, futbolcuların evlerindeki aletlerden faydalanması istenecek. Ağırlık çalışmaları farklı uygulamalarla sahada temiz havada gerçekleşecek.