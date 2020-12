Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 4-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir, 6. dakikada Mahmut Tekdemir ile öne geçti. Fenerbahçe, 45. dakikada Nazım Sangare, 60. dakikada Marcel Tisserand, 84. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan Yandaş ile galibiyete ulaştı.



Başakşehir'de Rafael Da Silva ve teknik direktör Okan Buruk 69. dakikada kırmızı kart gördü. İrfan Can Kahveci ise 73. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Başakşehir, mücadeleyi 9 kişi tamamladı.



Kadıköy'de 3 maçlık mağlubiyet serisinin ardından kazanan Fenerbahçe, 26 yaptı. Başakşehir ise galibiyet alamadığı son 5 maçta 3. yenilgisini alarak 15 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek haftayı BAY geçecek ve bir sonraki maçını 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak. Başakşehir ise yine Kasımpaşa'yla 27 Aralık Pazar günü evinde karşılaşacak.



EROL BULUT'TAN 5 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen haftaki Gaziantep FK maçına göre takımını 2'si zorunlu 5 değişiklikle sahaya sürdü.



Sarı-lacivertli ekipte, cezalı Dimitris Pelkas ve yeni tip koronaviris (Kovid-19) testi pozitif çıkan Ozan Tufan, bu mücadelede forma giyemedi. Cisse, Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Oytun Özdoğan da yedekler arasında yer aldı. Erol Bulut, cezası sona eren Altay Bayındır'ın yanı sıra Caner Erkin, Thiam, Sinan Gümüş ve Kemal Ademi'ye ilk 11'de şans verdi.



Bulut, Medipol Başakşehir karşısında takımını Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Thiam, Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Kemal Ademi ilk 11'iyle sahaya sürdü.



OKAN BURUK'TAN 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.



Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı.



KEMAL ADEMİ İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.



MERT GÜNOK KADRODA YOK



Turuncu-lacivertli ekibin salı günü gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan kaleci Mert Günok, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı. Okan Buruk, Mert'in yerine Volkan Babacan'a kalede görev verdi. Volkan Babacan, bu sezon ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da kaleyi korumuştu.



ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU



Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu.



Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.



BAŞAKŞEHİR MAÇA GOLLE BAŞLADI



Mücadelenin tedbirli geçen ilk 5 dakikasının ardından Başakşehir, maçtaki ilk atağında golü buldu. Sinan Gümüş'ün Hasan Ali Kaldırım'a faulü sonrası Başakşehir, Fenerbahçe yarı alanında duran top kazandı.



Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Martin Skrtel'in vuruşunda top uzak kale direğinden geri geldi. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın yanından ağlarla buluştu.



LUIZ GUSTAVO İÇİN VAR'DAN ÇAĞRI



1-0'dan sonra Başakşehir ataklarını sıklaştırdı. 12. dakikada orta sahadaki bir mücadele sonrasında Luiz Gustavo, yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. VAR'da bulunan Cüneyt Çakır, pozisyonu tekrar izlemesi için hakem Bahattin Şimşek'i çağırdı. Pozisyonu monitörde izleyen hakem Şimşek, kararını değiştirmedi.



15. dakikada Başakşehir, İrfan Can ile bir kez daha gole yaklaştı. Nacer Chadli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Altay Bayındır topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı. 27'de ise Fenerbahçe, maçtaki ilk etkili atağını düzenledi. Caner Erkin'in ortasında Mame Thiam topa ayak koydu ancak top üstten auta gitti.



Başakşehir'in kontrolünde geçen ilk yarının 40. dakikasında bir net pozisyon daha yaşandı. Hızlı gelişen atakta İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın, altıpas önünden yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Marcel Tisserand'a çarpan top kornere gitti.



FENERBAHÇE, SANGARE İLE GOLÜ BULDU



Fenerbahçe, 4 dakika uzatılan ilk yarının son 5 dakikasında ilk kez kontrolü aldı ve üst üste ataklar düzenlemeye başladı. 45. dakikada Caner'in ortasında Luiz Gustavo, arka direkte ve müsait pozisyonda topa dokundu ancak top kaleci Volkan'a da çarparak taca gitti. Kullanılan taç sonrası Caner Erkin'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Volkan Babacan'ın üzerine gelen istediği gibi uzaklaştıramadığı topu arka direkte önünde bulan Nazım Sangare, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.



Mücadelenin ilk yarısı bu golle birlikte 1-1 sona erdi.



BAŞAKŞEHİR, İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI



Maçın ikinci yarısına yine Başakşehir etkili başladı. 53'te Deniz Türüç'ün uzaktan şutuyla ilk kez kaleyi yoklayan Başakşehir, dönen topta Crivelli ile pozisyon buldu. Enzo Crivelli'nin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak önce Altay Bayındır'a ardından üst direğe çarparak kornere gitti.



TISSERAND, YARIM VOLEYLE ÖNE GEÇİRDİ



60. dakikada Fenerbahçe, üstünlük golünü buldu. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak Martin Skrtel'den geri geldi. Ardından tekrar topla buluşan Marcel Tisserand'ın vuruşunda meşin yuvarlak bu kez Volkan Babacan'ın yanından ağlarla buluştu.



BAŞAKŞEHİR'E 3 KIRMIZI KART BİRDEN



Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle giden maçın 69. dakikasında Başakşehir iki kırmızı kart birden gördü. Hakem Bahattin Şimşek, Mame Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle Rafael'e sarı kart gösterdi. Brezilyalı futbolcu, daha sonra topu tekmeledi ve bu nedenle ikinci sarı kartını da görerek kırmızı kartla ihraç edildi. Rafael, önce hakeme tepki gösterirken daha sonra dördüncü hakemi alkışlayarak oyun alanından gitti.



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, önce itirazı nedeniyle sarı kart gördü. Daha sonra tepkisini sürdüren Okan Buruk da kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu kırmızı kartlardan 4 dakika sonra Başakşehir, 9 kişi kaldı. 73. dakikada İrfan Can Kahveci de kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.



GUSTAVO VE MERT HAKAN SKORU BELİRLEDİ



Başakşehir'de 81. dakikada üç oyuncu değişikliği geldi. Chadli, Crivelli ve Aleksic yerine Gulbrandsen, Berkay ve Giuliano girdi. Başakşehir'in risk alarak tüm hatlarıyla yüklendiği son bölümde Fenerbahçe, kontratakla 3. golü buldu. Caner Erkin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Luiz Gustavo'nun, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak Volkan Babacan'ın yanından uzak köşede ağlarla buluştu.



Mert Hakan Yandaş, 89. dakikada sol kanattan topu kapıp ceza sahası içine girdi ve yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı serbest atışta Epureanu'nun arka direğe aşırdığı topa Skrtel ayak koydu. Direkten dönen topu altıpasın içinde tamamlayan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

25. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın yumrukladığı top, ceza sahası dışında İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Thiam'dan dönen meşin yuvarlak bir kez daha İrfan Can'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden çıkardığı sert şutta top üstten auta çıktı.

27. dakikada Caner Erkin'in sağdan içeriye çevirdiği topa altıpasın içinde Thiam ayak koydu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta İrfan Can Kahveci süratle getirdiği topla sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Bu oyuncunun içeri çevirdiği topu penaltı noktası civarında Hasan Ali Kaldırım kontrol etti. Hasan Ali'nin şutunda Tisserand'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

45+2. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Caner Erkin'in soldan ortasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırmak istediği top altıpasın sağında Nazım Sangare'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



