Kadıköy'de ilk yarıda neler oldu?

Fenerbahçe, Kadıköy'de Malatyaspor karşısında ilk yarıda adeta BUZ kesti! Rakibi karşısında ilk yarıyı 2-0 yenik durumda tamamlayan Fenerbahçe, performans olarak da sarı-lacivertli futbolseverleri tatmin etmedi.
İlk yarıda neler oldu? İkinci yarıda bizi neler bekliyor? Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumlarını sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz.
RIDVAN DİLMEN
225 dakikada Fenerbahçe kendi evinde 8 tane gol yedi. 2.5 maçta 8 gol! Fenerbahçe eksik mi, Malatyaspor 13 kişi mi diye baktım. Teslimiyetçi, konsantrasyon sıfır! Anadolu takımları böyle maçlara iyi hazırlanır, Malatyaspor da iyi bir takım.
İçimden Fenerbahçe'yi 5'lik yapmasın dedim Malatyaspor. Hemen 2 oldu. Fenerbahçe diye bir rakip yoktu sahada. Hamza Hoca'nın 20-25 dakikayı görüp 3'ü bulmak zorunda. Elindeki maç gidebilir. Kontratakları yaparken Malatyaspor, isabetli olamadı. Bu maç 2-0 bitmez. 1-4'mü olur, 3-2 mi olur bilemem. Fenerbahçe'nin tek silahı Milli Piyango ortası. Malatyaspor'a hayran oldum. Davetiye çıkaran Fenerbahçe'yi kırmadılar.
Fenerbahçe'de 2 stoper oynamıyor. Serdar Aziz ve Lemos. Sezon başından beri sol stoper Tisserand. Aylardır oynamayan ve sağ ayağıyla oynayan Sadık'ı sol stoper oynatıyorsun. Bu kadar küçük gözükse de önemli detay.
Hakemin tek hatası, son pozisyonda Hafez'e tahriğinden ötürü kart vermedi. Topu oyuna geç soktuğu için verdi.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Transfer dendi, iyi bir rüzgar aldı Fenerbahçe arkaya ama meşhur Konyaspor maçı ve Konyaspor taktiğiyle bitti. Ayağa top yaptığın zaman Fenerbahçe baskı yaparak bozamıyor. Bu tip takıma baskı, pres yaparsın, Fenerbahçe bunu yapamıyor ve gerisin geriye ceza alanına gelip defans yapmaya kalkıyor, onu da yapamıyor. Fenerbahçe'nin defansta oynayan tüm oyuncuları kontrolsüz, hepsi kontrolsüz.
Fenerbahçe baskı yapıyor gözüküyor, yalandan bir baskı. Ben bir teknik adamın sahaya oynattığı takıma ne oynattığına bakarım. 4-5 şekli varmış, oyun planı varmış, sağdan soldan yaparmış beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe ileri gitmiyor şu ana kadar.
Malatyaspor, Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor, daha dengeli oynuyor. Oyun planları var. Umut'a bakıyorum ileride gol atıyor, geriye geliyor, top çıkarıyor. Malatyaspor ayağa top yapıyor. Ayağa top yaptığında Fenerbahçe'nin diz bağları çözülüyor. Fenerbahçe pres yapmak istemiyor çünkü yaşlı bir takım, çok dinamik bir takım değil. 20 dakika baskı yapıp, 15 dakika pres yapacak bir takım değil.
Fenerbahçe takımım iyi diyor, geçen hafta en iyi oyuncusu kalecisi. Bir teknik adamın konuşması hikaye, takımına bakarım
İlk yarıda neler oldu? İkinci yarıda bizi neler bekliyor? Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu'nun yorumlarını sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyoruz.
RIDVAN DİLMEN
225 dakikada Fenerbahçe kendi evinde 8 tane gol yedi. 2.5 maçta 8 gol! Fenerbahçe eksik mi, Malatyaspor 13 kişi mi diye baktım. Teslimiyetçi, konsantrasyon sıfır! Anadolu takımları böyle maçlara iyi hazırlanır, Malatyaspor da iyi bir takım.
İçimden Fenerbahçe'yi 5'lik yapmasın dedim Malatyaspor. Hemen 2 oldu. Fenerbahçe diye bir rakip yoktu sahada. Hamza Hoca'nın 20-25 dakikayı görüp 3'ü bulmak zorunda. Elindeki maç gidebilir. Kontratakları yaparken Malatyaspor, isabetli olamadı. Bu maç 2-0 bitmez. 1-4'mü olur, 3-2 mi olur bilemem. Fenerbahçe'nin tek silahı Milli Piyango ortası. Malatyaspor'a hayran oldum. Davetiye çıkaran Fenerbahçe'yi kırmadılar.
Fenerbahçe'de 2 stoper oynamıyor. Serdar Aziz ve Lemos. Sezon başından beri sol stoper Tisserand. Aylardır oynamayan ve sağ ayağıyla oynayan Sadık'ı sol stoper oynatıyorsun. Bu kadar küçük gözükse de önemli detay.
Hakemin tek hatası, son pozisyonda Hafez'e tahriğinden ötürü kart vermedi. Topu oyuna geç soktuğu için verdi.
ERMAN TOROĞLU
Fenerbahçe bir türlü toparlanamıyor. Transfer dendi, iyi bir rüzgar aldı Fenerbahçe arkaya ama meşhur Konyaspor maçı ve Konyaspor taktiğiyle bitti. Ayağa top yaptığın zaman Fenerbahçe baskı yaparak bozamıyor. Bu tip takıma baskı, pres yaparsın, Fenerbahçe bunu yapamıyor ve gerisin geriye ceza alanına gelip defans yapmaya kalkıyor, onu da yapamıyor. Fenerbahçe'nin defansta oynayan tüm oyuncuları kontrolsüz, hepsi kontrolsüz.
Fenerbahçe baskı yapıyor gözüküyor, yalandan bir baskı. Ben bir teknik adamın sahaya oynattığı takıma ne oynattığına bakarım. 4-5 şekli varmış, oyun planı varmış, sağdan soldan yaparmış beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe ileri gitmiyor şu ana kadar.
Malatyaspor, Fenerbahçe'den daha iyi oynuyor, daha dengeli oynuyor. Oyun planları var. Umut'a bakıyorum ileride gol atıyor, geriye geliyor, top çıkarıyor. Malatyaspor ayağa top yapıyor. Ayağa top yaptığında Fenerbahçe'nin diz bağları çözülüyor. Fenerbahçe pres yapmak istemiyor çünkü yaşlı bir takım, çok dinamik bir takım değil. 20 dakika baskı yapıp, 15 dakika pres yapacak bir takım değil.
Fenerbahçe takımım iyi diyor, geçen hafta en iyi oyuncusu kalecisi. Bir teknik adamın konuşması hikaye, takımına bakarım