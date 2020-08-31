Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

The Land of Legends Cup kapsamında Fenerbahçe, bugün saat 21.00'da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!
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31 Ağustos 2020 08:32
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk kez bir hazırlık maçında Kadıköy'e çıkıyor.

The Land of Legends Cup kapsamında bugün saat 21.00'da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, birçok isim farklı bir heyecan yaşayacak.

Mücadele D-Smart'tan ekranlara gelecek. En son 1999'da futbolcuyken Kadıköy'e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak ilk kez adım atacak.

Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı'na sarı-lacivertli formayla gelecek. Novak, Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos gibi yeni isimler de ilk heyecanlarını tecrübe edecek.

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