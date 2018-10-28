Kadıköy'de 'Cocu istifa' sesleri!

Fenerbahçe tribünleri, Ankaragücü lehine verilen penaltı kararının ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu istifaya çağırdı.
Ankaragücü karşısında kötü futbola tepki gösteren taraftarlar, 70. dakikada 'Phillip Cocu istifa' tezahüratlarında bulundu.
ERSUN YANAL SESLERİ
Cocu'yu istifaya çağıran taraftarlar, ardından teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratları yaptılar.
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Ankaragücü karşısında kötü futbola tepki gösteren taraftarlar, 70. dakikada 'Phillip Cocu istifa' tezahüratlarında bulundu.
ERSUN YANAL SESLERİ
Cocu'yu istifaya çağıran taraftarlar, ardından teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratları yaptılar.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın