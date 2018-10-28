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Kadıköy'de 'Cocu istifa' sesleri!

Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü maçında teknik direktör Phillip Cocu'yu istifaya çağırdı.

Kaynak: Sporx.com
Kadıköy'de 'Cocu istifa' sesleri!
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28 Ekim 2018 22:15
Fenerbahçe tribünleri, Ankaragücü lehine verilen penaltı kararının ardından teknik direktör Phillip Cocu'yu istifaya çağırdı.

Ankaragücü karşısında kötü futbola tepki gösteren taraftarlar, 70. dakikada 'Phillip Cocu istifa' tezahüratlarında bulundu.

ERSUN YANAL SESLERİ

Cocu'yu istifaya çağıran taraftarlar, ardından teknik direktör Ersun Yanal lehine tezahüratları yaptılar.

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