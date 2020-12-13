Kadıköy'de başka, deplasmanda başka Fenerbahçe

Yeni Malatyaspor karşısında evinde sahadan eli boş ayrılan ve rakibine ilk deplasman galibiyetini aldıran Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez 3 maç üst üste evinde kaybetti.



Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 6 maçta 16 puanla Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olurken, iç saha karnesinde ise ligde 14. sırada kaldı.



Kanarya 6 maça çıkıp 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, tam 11 puan kaybetti. Dış sahada daha fazla puan toplayan sarı-lacivertli takım, aynı zamanda daha fazla gol atarken, daha az da gol yiyor.



Kanarya iç sahada 6 maçta 8 gol atıp, 11 golü kalesinde gördü. Deplasmanda ise 14 gol atarken, sadece 5 topa kalesine giriş izni verdi.



