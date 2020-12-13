Kadıköy'de başka, deplasmanda başka Fenerbahçe

Bu sezon deplasmanda gösterdiği başarıyı iç sahada sergileyemeyen Fenerbahçe 6 maçta tam 11 puan kaybetti. Kanarya bu karşılaşmalarda 11 gol yerken, sadece 8 kez rakip ağları sarsabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadıköy'de başka, deplasmanda başka Fenerbahçe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2020 11:15
Yeni Malatyaspor karşısında evinde sahadan eli boş ayrılan ve rakibine ilk deplasman galibiyetini aldıran Fenerbahçe lig tarihinde ilk kez 3 maç üst üste evinde kaybetti.

Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 6 maçta 16 puanla Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olurken, iç saha karnesinde ise ligde 14. sırada kaldı.

Kanarya 6 maça çıkıp 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alırken, tam 11 puan kaybetti. Dış sahada daha fazla puan toplayan sarı-lacivertli takım, aynı zamanda daha fazla gol atarken, daha az da gol yiyor.

Kanarya iç sahada 6 maçta 8 gol atıp, 11 golü kalesinde gördü. Deplasmanda ise 14 gol atarken, sadece 5 topa kalesine giriş izni verdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için