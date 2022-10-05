Kadıköy yine ağzına kadar dolacak

Fenerbahçe taraftarı, 6 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de AEK Larnaca ile oynanacak olan Avrupa Ligi grup maçında takımını yine yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maçın biletlerine Sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



Kapasitesi 47 bine yükseltilen Ülker Stadı'nın yine dolacağı ifade edildi. Önceki gün sabah saatlerinde Fenerbahçeli futbolseverler, biletlerin tamamını tüketti.



Sarı-lacivertli taraftarların, zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi yine takımlarına itici güç olması bekleniyor.





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