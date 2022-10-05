Kadıköy yine ağzına kadar dolacak

Fenerbahçe taraftarı, 6 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de AEK Larnaca ile oynanacak olan Avrupa Ligi grup maçında takımını yine yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maçın biletlerine Sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Kapasitesi 47 bine yükseltilen Ülker Stadı'nın yine dolacağı ifade edildi. Önceki gün sabah saatlerinde Fenerbahçeli futbolseverler, biletlerin tamamını tüketti.
Sarı-lacivertli taraftarların, zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi yine takımlarına itici güç olması bekleniyor.
Kapasitesi 47 bine yükseltilen Ülker Stadı'nın yine dolacağı ifade edildi. Önceki gün sabah saatlerinde Fenerbahçeli futbolseverler, biletlerin tamamını tüketti.
Sarı-lacivertli taraftarların, zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi yine takımlarına itici güç olması bekleniyor.
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