Kadıköy yine ağzına kadar dolacak

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında evinde ağırlayacağı AEK Larnaca maçı öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kadıköy yine ağzına kadar dolacak
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05 Ekim 2022 10:40
Fenerbahçe taraftarı, 6 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de AEK Larnaca ile oynanacak olan Avrupa Ligi grup maçında takımını yine yalnız bırakmayacak. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan maçın biletlerine Sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Kapasitesi 47 bine yükseltilen Ülker Stadı'nın yine dolacağı ifade edildi. Önceki gün sabah saatlerinde Fenerbahçeli futbolseverler, biletlerin tamamını tüketti.

Sarı-lacivertli taraftarların, zorlu mücadelede her zaman olduğu gibi yine takımlarına itici güç olması bekleniyor.

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