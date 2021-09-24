Kadıköy'ün yeni efsanesi Vitor Pereira

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin efsaneleri Didi ve Veselinovic'in yanına adını yazdırdı. Sarı lacivertli takıma şampiyonluklar kazandıran Didi ve Pereira'nın 'Kadıköy'deki yenilmezlik' rekorunu yakalayan Pereira, bu başarının sırrını, "Evimizde 12 kişi oynuyoruz" diye açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'ün yeni efsanesi Vitor Pereira
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24 Eylül 2021 09:35
Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, Vitor Pereira'yı kulüp tarihinde özel yere taşıdı. Portekizli teknik adam, Kadıköy'de sarı lacivertli takımın başında çıktığı 20 Süper Lig maçında hiç yenilgi yüzü görmedi ve 16 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

2015-16 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, ligi evinde mağlubiyet almadan tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon, Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Pereira'lı Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de karşılaştığı Antalya ve Giresun'u mağlup ederken, Sivas'la berabere kaldı.

KADIKÖY'DE 20 MAÇLIK SERİNİN SIRRI TARAFTAR

Pereira'dan önce Fenerbahçe'nin başında iç sahada 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan teknik adamlar; Didi ve Todor Veselinovic'ti. 1972-75 yılları arasında sarı lacivertlileri çalıştıran Didi, takımı üst üste 2 kez lig şampiyonu yaptı. Veselinovic de 1988- 89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğu getirdi. Pereira, bu başarının hatırlatılması üzerine, "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Taraftarımız rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyor" dedi. 

 

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