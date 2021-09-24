Kadıköy'ün yeni efsanesi Vitor Pereira

Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet, Vitor Pereira'yı kulüp tarihinde özel yere taşıdı. Portekizli teknik adam, Kadıköy'de sarı lacivertli takımın başında çıktığı 20 Süper Lig maçında hiç yenilgi yüzü görmedi ve 16 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.2015-16 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, ligi evinde mağlubiyet almadan tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon, Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik elde etmişti. Pereira'lı Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de karşılaştığı Antalya ve Giresun'u mağlup ederken, Sivas'la berabere kaldı.Pereira'dan önce Fenerbahçe'nin başında iç sahada 20 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan teknik adamlar; Didi ve Todor Veselinovic'ti. 1972-75 yılları arasında sarı lacivertlileri çalıştıran Didi, takımı üst üste 2 kez lig şampiyonu yaptı. Veselinovic de 1988- 89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğu getirdi. Pereira, bu başarının hatırlatılması üzerine, "Evimizde 12 kişi oynuyoruz. Taraftarımız rakipler için zorlu bir atmosfer oluşturuyor" dedi.