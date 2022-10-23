Kadıköy'ün tek kralı Fenerbahçe

Sezona iki kulvarda da oldukça iyi başlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı maçlarda rakiplerine şans tanımıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kadıköy'ün tek kralı Fenerbahçe
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23 Ekim 2022 11:32
Fenerbahçe bu sezon Jorge Jesus yönetiminde Kadıköy'de çok başarılı bir performans sergiliyor.

Sarı-lacivertliler sadece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e uzatmalarda kaybetti.

Jesus'un öğrencileri iç sahada bu sezon ligde 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise Kadıköy'de 4 maçta 4 galibiyet yaşadı.

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