Kadıköy panteri Fernando Muslera

Fernando Muslera, Fenerbahçe ile oynanan derbide özellikle ilk yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla fark yarattı.Galatasaray'ın kaptanı, kalesine gelen 5 şutun hepsini engellerken Kadıköy'de çıktığı son 3 derbinin 2'sinde gol yemedi. Muslera büyük maçların büyük kalecisi olduğunu bir kez daha gösterdi.Galatasaray'ın 36 yaşındaki kaptanı, derbiyi 5 kurtarışla tamamladı. Özellikle ilk devrede Fenerbahçe'nin etkili geldiği bölümlerde kalesinde duvar gören Muslera, ikinci yarıda da skoru tuttu, Icardi girdikten sonra da fark geldi.12. kez Kadıköy'e çıkan ve bu maçların sadece 4'ünde yenilgi gören Muslera, diğer 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.