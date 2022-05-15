Fenerbahçe taraftarı, İsmail Kartal'la yaşanan çıkışa kayıtsız kalmamış, Kadıköy'deki son 5 karşılaşmada tribüne 200 bin kişi gelmişti. Bugünkü Fatih Karagümrük mücadelesi için de tüm biletler tükendi.



Sarı-lacivertliler ikincilik yarışı için önem taşıyan maçta takımlarını yalnız bırakmak istemediği gibi, İsmail Kartal'a da teşekkür etmek için bugünkü karşılaşmaya özel önem veriyor. Taraftar daha önceki maçlarda da Kartal'a özel tezahüratlar yapmıştı.



