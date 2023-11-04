Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
Satışa çıkan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Ülker Stadı, bu akşamki (cumartesi) dev mücadelede kapalı gişe olacak.
Taraftarların karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ı ve takımı tribünlere çağırarak moral vereceği öğrenildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte tezahüratlar ve marşlarla takımın en büyük ateşleyici gücü olacak.
Satışa çıkan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Ülker Stadı, bu akşamki (cumartesi) dev mücadelede kapalı gişe olacak.
Taraftarların karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ı ve takımı tribünlere çağırarak moral vereceği öğrenildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte tezahüratlar ve marşlarla takımın en büyük ateşleyici gücü olacak.