Kadıköy kapalı gişe!

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maç kapalı gişe olacak. Sarı-lacivertli taraftarlar, maç öncesi takımı ve teknik direktör İsmail Kartal'ı tribünlere çağırarak destek verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kadıköy kapalı gişe!
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04 Kasım 2023 11:50
Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Satışa çıkan biletler kısa sürede tamamen tükendi. Ülker Stadı, bu akşamki (cumartesi) dev mücadelede kapalı gişe olacak.

Taraftarların karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ı ve takımı tribünlere çağırarak moral vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte tezahüratlar ve marşlarla takımın en büyük ateşleyici gücü olacak.

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