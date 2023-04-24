Kadıköy kapalı gişe!

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin satışa çıkan tüm biletleri tükendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kadıköy kapalı gişe!
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24 Nisan 2023 10:55
Fenerbahçe bugün bir kez daha güçlü bir taraftar desteğini arkasında bulacak.

Sarı-lacivertlilerin İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin satışa çıkan tüm biletleri tükendi.

Taraftarlar geri düşmesine rağmen 3 maçtır pes etmeyen ve kazanan oyuncuları karşılaşma öncesi tek tek tribüne çağırıp onurlandıracak. 

 
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