Fenerbahçe bugün bir kez daha güçlü bir taraftar desteğini arkasında bulacak.Sarı-lacivertlilerin İstanbulspor ile oynayacağı mücadelenin satışa çıkan tüm biletleri tükendi.Taraftarlar geri düşmesine rağmen 3 maçtır pes etmeyen ve kazanan oyuncuları karşılaşma öncesi tek tek tribüne çağırıp onurlandıracak.