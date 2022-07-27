Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 yenildi ve Devler Ligi defterini kapattı. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerde yeni transferlerden biri olan Joao Pedro, Kiev maçını Kadıköy'de takip etti.



KADIKÖY'DE TARAFTARI SELAMLADI



Kiev karşılaşmasında forma giymeyen Joao Pedro, maç öncesinde Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tribünlere davet edildi. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu da ellerini kaldırdı ve taraftarları selamladı.



JOAO PEDRO'NUN MALİYETİ



Fenerbahçe, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Cagliari Kulübü'ne transfer bedeli olarak 4 milyon 680 bin euro ödeneceği bildirildi. Ayrıca futbolcunun ilk sezonda sergileyeceği performansa bağlı olarak en fazla 487 bin 500 euro bonus bedelinin Cagliari'ye ödeneceği ifade edildi.



TRANSFER SONRASI NE DEMİŞTİ?



Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulübe gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi.



Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Pedro, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, "Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım" diye konuştu.





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