Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikayesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.



Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.



Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.



