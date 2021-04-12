Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki galibiyetin ardından düşüşe geçmiş, şampiyonluktan olmuştu. Bu sezon da aynısı oldu

Haber; Sabah
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Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı
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12 Nisan 2021 10:26
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikayesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.

Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.



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