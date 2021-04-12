Kadıköy galibiyeti Galatasaray'a yine yaramadı

Son 6 haftada 13 puan kaybeden Galatasaray'ın zirveden kopuş hikayesi, geçen sezonu hatırlatıyor. 2019-20 sezonunda iyi bir devre arası kampı geçiren sarı-kırmızılı takım, içerisinde Kadıköy'de 3-1'lik derbi zaferini barındıran 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.
Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.
Mart ayında peş peşe gelen iki beraberlikle havası bozulan Galatasaray, pandemi sonrasında toparlanamadı ve zirveden ilk 5 dışına indi.
Bu sezon da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenip 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takımın iyi gidişatı, mart ayında son buldu. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan kötü seride son darbeyi Karagümrük vurdu.