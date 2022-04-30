Kadıköy'e akın var: 200 bini buldu...

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlar, seyirci sayısına da yansıdı.



Gaziantep FK ile oynanan maçı 36.506 biletli seyirci takip ederken, sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma boyunca takımlarına büyük destek verdi.



Tribünler, maç sonrasında da oyuncuları ve teknik heyeti alkışladı. Fenerbahçe'nin son 5 iç saha maçında 200 bine yakın taraftar, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.



Fenerbahçe, bu süreçteki maçlarda ise 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.



