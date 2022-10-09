Kadıköy'de yine boş koltuk yok

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe'de maç öncesi yine tüm biletler satıldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de yine boş koltuk yok
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09 Ekim 2022 12:22
Fenerbahçeli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Karagümrük mücadelesinde de takımlarını yalnız bırakmayacaklar.

Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle takımın ortaya koyduğu futboldan büyük keyif alan Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkılan bu sezonda "12. adam" rolünü son ana kadar üstlenmeye hazır.

Tıpkı hafta içinde AEK Larnaca maçında olduğu gibi Karagümrük sınavı öncesinde kombineler dışında satışa çıkan tüm biletler kısa sürede satıldı. Yaklaşık 45 bin futbolseverin koltukları doldurarak, takımlarına tam destek vermeleri bekleniyor.

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