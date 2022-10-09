Kadıköy'de yine boş koltuk yok

Fenerbahçeli taraftarlar, daha önceki maçlarda olduğu gibi Karagümrük mücadelesinde de takımlarını yalnız bırakmayacaklar.



Özellikle Jorge Jesus'un gelişiyle takımın ortaya koyduğu futboldan büyük keyif alan Fenerbahçe taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefiyle çıkılan bu sezonda "12. adam" rolünü son ana kadar üstlenmeye hazır.



Tıpkı hafta içinde AEK Larnaca maçında olduğu gibi Karagümrük sınavı öncesinde kombineler dışında satışa çıkan tüm biletler kısa sürede satıldı. Yaklaşık 45 bin futbolseverin koltukları doldurarak, takımlarına tam destek vermeleri bekleniyor.





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