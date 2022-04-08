Kadıköy'de yabancı hocalar zorlanıyor

Fatih Terim yönetiminde geçen iki sezonda Kadıköy'de kazanan Galatasaray en son 1993 yılında yabancı bir teknik adamla deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kalli'nin (Karl Heinz Feldkamp) 1992-93 sezonunda elde ettiği 4-1'lik Kadıköy zaferinin ardından Terim dışında kimse Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli tribünlerin önünde dize getiremedi.



EFSANELER DE GÜLEMEDİ



Lucescu, Gerets, Rijkaard ve Mancini gibi dünya çapında teknik adamlar, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe Stadı'ndan boynu bükük ayrıldılar. Son 30 senede Kadıköy'e çıkan yabancı hocaların karnesinde galibiyet yazmazken, 15 mağlubiyet-6 beraberlik istatistiği mevcut. Katalan teknik direktör Torrent pazar akşamı hem 30 seneyi bulacak yabancı hocaların olumsuz serisini bitirmeye hem de selefi Fatih Terim'in kazanma serisini devam ettirmeye çalışacak.



DERBİYE DOĞRU



Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabette 395. randevuya hazırlanırken, taraftarlarını bu sezon hayal kırıklığana uğratan iki ekibin de da galibiyete oldukça ihtiyacı var. Yeni sezonda iki teknik adamın da takımlarının başında devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Kadıköy'deki maç öncesinde öne çıkan notlar şöyle:



Kulübe katkısında Domenec Torrent'in üstünlüğü göze çarpıyor.

59 yaşındaki çalıştırıcının oyuna aldığı isimler 7 kez tabelayı değiştirip 10 puan kazandırdı.

7 defa skora etki eden İsmail Kartal'ın kenardan gelen öğrencileri ise 7 puan aldırdı.



İki takımın kalecisi arasından sayılar Altay Bayındır'ı öne çıkarıyor.

Milli eldiven 17 maçta 17 gol yerken, maç başı 1 golü kalesinde gördü. Kurtarış değeri 2.9 olan Fenerbahçe'nin file bekçisi, 5 karşılaşmada rakiplerine duvar oldu.



Galatasaray'ın emekçisi Muslara ise 18 kez koruduğu kalesinde 23 gol gördü. Uruguaylı, maç başı 2.8 kurtarma oranı tuttururken, 5 penaltıdan 1'ine izin vermedi. 5 maçta da filelerini gole kapattı.



Galatasaray öne geçtiği maçları koruyamıyor.

Kaybettiği 24 puanla (3B-6M) bu alanda ligin en kötü ikinci ekibi sarı-kırmızılılar oldu. Fenerbahçe, skor üstünlüğünü yakaladığı karşılaşmalarda 14 puanı çimlere gömerken şampiyonluk yarışından koptu.





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