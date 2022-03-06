Kadıköy'de Trabzonspor bekleyişi: Tıklım tıklım

Sezonun en önemli karşılaşmalarından biri bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Lider Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de tüm biletler 2 saat içinde tükenirken taraftarlar maç saatini bekliyor.

Haber; Milliyet
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Kadıköy'de Trabzonspor bekleyişi: Tıklım tıklım
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06 Mart 2022 10:09
Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde dev bir mücadele oynanacak. Kadıköy'de bu akşam saatler 19.00'ı gösterdiğinde Fenerbahçe ile Trabzonspor 3 puan için sahaya çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, 1997'de beri evinde hiçbir lig mücadelesinde yenilmedi. Bu 25 yıllık süre zarfında sadece bir kez 2020 yılında Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu serisini sürdürmek istiyor. Bu noktada da taraftarlar büyük önem taşıyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar da kritik mücadele için adeta geri sayıma geçmiş durumda. Maçın biletleri çıktığı andan itibaren 2 saat içinde tükendi. Bu akşam oynanacak karşılaşma Kadıköy'de kapalı gişe olacak.

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe taraftarları bir maç için bütün biletleri bitirdi. Zaten hafta içerisinde taraftar grupları bir araya gelerek, Trabzonspor maçı için birlikte hareket etme kararı aldı. Taraftarlar bu maçı ayrı bir noktada görüyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda kaybedilen 3-1'lik maçın üzüntüsü ve son yıllardaki ezeli rekabetin etkisiyle tribünlerde yoğun bir atmosfer bekleniyor.

Kombinelerle beraber Kadıköy'de 45 bin 442 adet biletin bittiği belirtiliyor.

Fenerbahçe önde

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Trabzonspor, bugün 130. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler 49 kez galip gelirken, bordo-mavililer 42 maçı kazandı. 38 mücadele ise berabere bitti. Fenerbahçe 163 gol atarken, Trabzonspor 145 golde kaldı.

Ligde de aynı

Sarı-lacivertliler, lig mücadelelerinde önde bulunuyor. 97 lig mücadelesinde Fenerbahçe 39 kez kazanırken, Trabzonspor 25 galibiyet çıkardı. 33 maç ise berabere noktalandı. Gollerde de 128'e 100 Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Ligin ilk yarısındaki maçı Trabzonspor 3-1 kazandı.

1997'den beri

Trabzonspor, 1997'den beri ligde Fenerbahçe deplasmanında kazanamadı. Sarı-lacivertliler ligde rakibine karşı çıktığı son 24 mücadelede yenilmedi.

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