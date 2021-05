Kadıköy'de tarihin en kötü sezonu

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.



Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7'ye çıkardı.



İrfan Can sakatlandı



Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşısında sakatlanarak oyundan çıktı.



Müsabakanın 7. dakikasında yerde kalan İrfan Can, oyundan çıkarken sol arka adalesini tuttu.



İrfan Can, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.