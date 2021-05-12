Kadıköy'de tarihin en kötü sezonu

Fenerbahçe bu sezonki iç saha performansıyla tarihinin en fazla iç saha yenilgisi yaşadığı sezonu gördü.

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Kadıköy'de tarihin en kötü sezonu
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12 Mayıs 2021 01:15
Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı.

Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7'ye çıkardı.

İrfan Can sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, Demir Grup Sivasspor karşısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 7. dakikasında yerde kalan İrfan Can, oyundan çıkarken sol arka adalesini tuttu.

İrfan Can, 9. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.


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