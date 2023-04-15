Kadıköy'de taraftarlarla barışma maçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefine ulaşması için yoluna minimum kayıpla devam etmesi şart. Bu hedef doğrultusunda taraftarın desteği ise 'olmazsa olmaz'. Ancak Ülker Stadı'ndaki son lig maçı olan ve 4-2 kaybedilen Beşiktaş derbisi, tribünlerle takımın arasının ciddi anlamda açılmasına neden oldu.



Öyle ki kupadaki Kayseri mücadelesinde 4-1 kazanılsa da atılan gollerden sonra stat, "Yönetim istifa" sesleriyle inledi, Arao, Valencia, İrfan Can protesto edildi. Sarı-Lacivertliler şampiyonluk konusunda zaten puan anlamında dezavantajlı konumda. Taraftar desteğinin de kaybedilmesi, bu yolda ciddi bir darbe olur. Ankaragücü karşılaşması, takımla tribünlerin yeniden barışması için önemli bir fırsat. Hem alınacak bir galibiyet hem de şampiyonluk konusunda umut verecek bir futbol ile taraftarın oyuncuları yeniden bağrına basması hedefleniyor.



Ara paslar tehlikeli



Ankaragücü, Tolunay Kafkas yönetiminde zaman zaman 3'lü savunmayla oynuyor. Karagümrük gibi Başkent ekibi de duran topları savunmakta zorlanıyor. Fenerbahçe, geçen hafta olduğu gibi yine bunu avantaja çevirebilir. Ancak Ankaragücü'nün en tehlikeli olduğu konu da aynı zamanda Jesus'nun ekibinin en zayıf noktası: Savunma arkasına atılan paslar... Son haftaların formda ismi Ali Sowe da tarz olarak Fenerbahçe'ye ters gelebilecek bir isim.





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