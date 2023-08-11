Kadıköy'de, Szymanski şov

Fenerbahçe'nin bu sezonki en pahalı transferi Sebastian Szymanski, Maribor karşısında galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de, Szymanski şov
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11 Ağustos 2023 11:56
Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ve Kadıköy'de 5-0 kazanılan Zimbru maçında golünü atan Sebastian Szymanski, Maribor karşısında yedek soyundu. Ancak ikinci yarı öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, Joshua King'i oyundan aldı ve yerine Szmanski'yi sahaya sürdü.

HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Polonyalı futbolcu oyuna girince Dusan Tadic, asıl sevdiği yer olan sol kanada geçti. İlk yarıda istediği baskıyı yaratamayan Fenerbahçe bu değişiklik sonrası adeta yeniden uyandı. 

24 yaşındaki yıldız, hemen etkisini gösterdi ve 55'te ilk ortasında İrfan Can Kahveci'den önce kale önünde savunma topu uzaklaştırdı. Ancak 3 dakika sonra sağ taraftan Szymanski korneri kullandı ve Becao'nun golünde asisti yaptı. 62'de tecrübeli oyuncu, yine İrfan Can'a bir pas daha gönderdi ve maçtaki ikinci asistini yaparak mücadeleye damgasını vuran isimlerin başında geldi.

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