Kadıköy'de penaltı kararı

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.
Ezgjan Alioski, topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı gole çevirdi, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
Ezgjan Alioski, topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.
Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.
Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı gole çevirdi, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.
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