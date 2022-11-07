Kadıköy'de penaltı kararı

Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında Alioski'nin düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Kadıköy'de penaltı kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2022 21:29
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı düdüğü çaldı.

Ezgjan Alioski, topla birlikte ceza sahasına girmek isterken Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

Sivassporlu futbolcular, pozisyona itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kazandığı penaltıyı gole çevirdi, tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ