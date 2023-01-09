Ülker Stadı'nda Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincini orta yuvarlakta kutlaması Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcuların tepkisini çekti.



Yandaş, soyunma odası tünelinin yanında sarı kırmızılıları beklemeye başlarken sahadaki fotoğrafçıların Icardi'den poz isteğine Arjantinli yıldızın elini '3' yaparak cevap vermesi Fenerbahçe teknik heyetinden Mehmet Aurelio'nun tepkisini çekti.



Aurelio ve Icardi arasındaki tartışmaya Mert Hakan da katıldı. Mert Hakan, Icardi'nin elini tutarak 3 işareti yapmasını engellemeye çalışırken ufak çaplı bir arbede çıktı. Mert Hakan, araya giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de tartıştı.



İLGİNÇ KART İSTATİSTİĞİ



Öte yandan Mert Hakan, son 3 maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görüp ilginç bir istatistiğe imza attı.



