Kadıköy'de maç sonu kısa süreli gerginlik!

Derbi mağlubiyeti alan Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Mehmet Aurelio, fotoğrafçılara '3' işaretiyle poz veren Mauro Icardi'yle gerginlik yaşadı. Yandaş araya giren Okan Buruk ile de tartıştı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de maç sonu kısa süreli gerginlik!
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09 Ocak 2023 11:50
Mert Hakan
Mert Hakan
Fenerbahçe
Ülker Stadı'nda Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincini orta yuvarlakta kutlaması Mert Hakan Yandaş başta olmak üzere bazı Fenerbahçeli futbolcuların tepkisini çekti.

Yandaş, soyunma odası tünelinin yanında sarı kırmızılıları beklemeye başlarken sahadaki fotoğrafçıların Icardi'den poz isteğine Arjantinli yıldızın elini '3' yaparak cevap vermesi Fenerbahçe teknik heyetinden Mehmet Aurelio'nun tepkisini çekti.

Aurelio ve Icardi arasındaki tartışmaya Mert Hakan da katıldı. Mert Hakan, Icardi'nin elini tutarak 3 işareti yapmasını engellemeye çalışırken ufak çaplı bir arbede çıktı. Mert Hakan, araya giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile de tartıştı.

İLGİNÇ KART İSTATİSTİĞİ

Öte yandan Mert Hakan, son 3 maçında da yedek kulübesindeyken sarı kart görüp ilginç bir istatistiğe imza attı. 

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