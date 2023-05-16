Kadıköy'de kritik derbi: Fenerbahçe-Trabzonspor

Ligde averaj farkıyla 2. sırada bulunan Fenerbahçe son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alan Trabzonspor'u konuk ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadıköy'de kritik derbi: Fenerbahçe-Trabzonspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mayıs 2023 10:44
Süper Lig'e fırtına gibi başlayan sakatlıkların ve kötü oyunun etkisiyle şampiyonluk umutları iyice azalan Fenerbahçe Kadıköy'de oynayacağı son büyük maçı kazanıp taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu etme ve ufak da olsa şampiyonluk umutlarını diğer maçlara götürme niyetinde.

Nenad Bjelica için ilk ciddi sınav

Trabzonspor'un başına geçtiğinden beri 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Hırvat teknik adam bu sezonki ilk ciddi sınavında hata yapmamayı hedefliyor. Ligde 48 puanla 7. sırada bulunan Bordo Mavili ekip bu sezon oyanayacağı son derbiyi kazanarak taraftarlarına gelecek sezon için umut vermek istiyor.

SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU

Süper Lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelinecek. Daha önceki 99 maçta Fenerbahçe'nin 39 Trabzonspor'un 26 galibiyeti bulunuyor. 34 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery