Kadıköy'de kritik derbi: Fenerbahçe-Trabzonspor

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan sakatlıkların ve kötü oyunun etkisiyle şampiyonluk umutları iyice azalan Fenerbahçe Kadıköy'de oynayacağı son büyük maçı kazanıp taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu etme ve ufak da olsa şampiyonluk umutlarını diğer maçlara götürme niyetinde.



Nenad Bjelica için ilk ciddi sınav



Trabzonspor'un başına geçtiğinden beri 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Hırvat teknik adam bu sezonki ilk ciddi sınavında hata yapmamayı hedefliyor. Ligde 48 puanla 7. sırada bulunan Bordo Mavili ekip bu sezon oyanayacağı son derbiyi kazanarak taraftarlarına gelecek sezon için umut vermek istiyor.



SÜPER LİG'DE 100. RANDEVU



Süper Lig tarihinde 100. kez karşı karşıya gelinecek. Daha önceki 99 maçta Fenerbahçe'nin 39 Trabzonspor'un 26 galibiyeti bulunuyor. 34 maçta taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar.



