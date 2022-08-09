Kadıköy'de konuşulan penaltı pozisyonu

Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanının 73. dakikasında penaltı kazandı. Bu karar çok konuşuldu.

, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de konuşulan penaltı pozisyonu
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08 Ağustos 2022 23:34
Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, Fenerbahçe deplasmanında penaltı kazanarak öne geçti.

Mücadelenin 73. dakikasında Onur Ayık, Luan Peres'in müdehalesiyle yerde kaldı. Fenerbahçeli oyuncular pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazlarda bulundu ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüşerek pozisyonu izledi. İnceleme neticesinde Ümraniyespor penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Mrsic, Ümraniyespor'u Kadıköy deplasmanında 3-2 öne geçirdi.

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, penaltı pozisyonunun ardından yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe top oynamadı ama tam bir hakem rezaleti yaşanıyor. Ümraniye'nin attığı 3 golde de hakem hatası var..." sözlerini kullandı.



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