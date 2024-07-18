Kadıköy'de Jose Mourinho heyecanı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ilk kez Fenerbahçe taraftarının karşısında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile oynanacak hazırlık müsabakasında çıkacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Jose Mourinho heyecanı
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18 Temmuz 2024 10:26
Fenerbahçeli taraftarlar, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile statta ilk kez bir araya gelecek. Jose Mourinho, İmza töreninde hınca-hınç doldurduğu Kadıköy Ülker Stadı'na takımının başında ilk kez çıkmanın heyecanını yaşayacak.

İmzaların atıldığı 3 Haziran sonrası ülkesine giden Portekizli teknik adam, 22 Haziran'da sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmiş, 24- 29 Haziran tarihleri arasında takımı Topuk Yaylası'na, 3-13 Temmuz tarihlerinde ise Avusturya Kampı'na götürmüştü.



İstanbullu futbolseverler, Mourinho'nun yönettiği takımı henüz Kadıköy'de seyretme şansı bulamamıştı. Ancak bu özlem Hull City maçı ile sona erecek. 12. Adam yine stadın tribünlerini doldurup, yeni sezon öncesi taraftarın gücünü herkese göstermek için çaba harcayacak.



 
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